Происшествия 21.08.2025 в 10:13
Женщине сломали ногу на пешеходном переходе в Улан-Удэ
Горожанка попала под колеса «ВАЗа»
Текст: Андрей Константинов
Дорожное происшествие на улице Столичной случилось накануне вечером в Улан-Удэ. Там на пешеходном переходе 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» сбил 37-летнюю женщину.
В результате наезда горожанка получила перелом правой ноги. Ее госпитализировали в БСМП.
