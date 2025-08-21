Женщине сломали ногу на пешеходном переходе в Улан-Удэ

Дорожное происшествие на улице Столичной случилось накануне вечером в Улан-Удэ. Там на пешеходном переходе 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» сбил 37-летнюю женщину.В результате наезда горожанка получила перелом правой ноги. Ее госпитализировали в БСМП.