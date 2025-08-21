Происшествия 21.08.2025 в 11:13

В Улан-Удэ директор стройфирмы отжигал на всю катушку

Бизнесмен катался пьяным и присваивал миллионы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ директор стройфирмы отжигал на всю катушку
Фото: архив «Номер один»
МВД Бурятии сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении 48-летнего руководителя строительной компании из Улан-Удэ. Он обвиняется в присвоении более 4,7 млн рублей при возведении многоэтажного дома.

«В ходе следствия установлено, что фигурант в течение восьми месяцев похитил свыше 4,7 миллиона рублей, поступивших по договору подряда на строительство дома. Эти средства злоумышленник направил на закрытие долгов по другим контрактам», - рассказали в полиции, отметив, что данный факт выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Для возмещения ущерба от действий бизнесмена следователи наложили арест на его имущество стоимостью более 8,7 миллиона рублей.

Примечательно, что сам фигурант уже находится в колонии. Как уточнили в МВД, ранее его приговорили к лишению свободы за езду в нетрезвом виде.
присвоение пьяные водители

