В Улан-Удэ директор стройфирмы отжигал на всю катушку

МВД Бурятии сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении 48-летнего руководителя строительной компании из Улан-Удэ. Он обвиняется в присвоении более 4,7 млн рублей при возведении многоэтажного дома.«В ходе следствия установлено, что фигурант в течение восьми месяцев похитил свыше 4,7 миллиона рублей, поступивших по договору подряда на строительство дома. Эти средства злоумышленник направил на закрытие долгов по другим контрактам», - рассказали в полиции, отметив, что данный факт выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Для возмещения ущерба от действий бизнесмена следователи наложили арест на его имущество стоимостью более 8,7 миллиона рублей.Примечательно, что сам фигурант уже находится в колонии. Как уточнили в МВД, ранее его приговорили к лишению свободы за езду в нетрезвом виде.