Происшествия 21.08.2025 в 12:16

В Бурятии сошел с рельсов локомотив

На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники прокуратуры
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сошел с рельсов локомотив
Происшествие случилось сегодня утром в депо железнодорожной станции Таксимо. Там при проведении маневровых работ сошел с рельсов локомотив. 

«Локомотив сошел с рельсов пятью колесными парами, опрокидывание не допущено. В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается», - сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).


«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - заявили в следственном ведомстве.

К проверке также подключились сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры. Отмечается, что на движение поездов происшествие не повлияло.

Фото: Восточное МСУТ СК России, транспортная прокуратура
