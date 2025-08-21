В Бурятии сошел с рельсов локомотив

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).











Происшествие случилось сегодня утром в депо железнодорожной станции Таксимо. Там при проведении маневровых работ сошел с рельсов локомотив.«Локомотив сошел с рельсов пятью колесными парами, опрокидывание не допущено. В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается», - сообщили в Восточном МСУТ СК России.«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - заявили в следственном ведомстве.К проверке также подключились сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры. Отмечается, что на движение поездов происшествие не повлияло.Фото: Восточное МСУТ СК России, транспортная прокуратура