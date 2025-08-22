В Бурятии «король весов» попал в колонию

Силовики республики пресекли криминальную деятельность дорожного вредителя. Он брал взятки за то, что помогал предпринимателям уходить от наказания за разрушение дорог большегрузами с перевесом. Покровительствовал мужчина как рядовым дальнобойщикам, так и крупным фирмам.Ремонт дорог обходится бюджету в кругленькую сумму. Именно по этой причине по всей стране давным-давно установлены ограничения для большегрузных машин. Слишком тяжело нагруженный транспорт разрушает дорожное полотно. Поэтому существует предельная нагрузка на ось, за превышение которой перевозчиков грузов наказывают штрафами.Контролировать фуры и тому подобный транспорт помогают пункты весового контроля. На них вступают в противоречие два интереса. Слишком азартные бизнесмены стараются, чтобы их машины перевозили как можно больше тонн за один раз. А интерес государства – подольше сохранить дорожное полотно и наказывать грузоперевозчиков за перегруз.Один из бурятских инспекторов Ространснадзора предал интересы государства, сделав выбор не в пользу служебных обязанностей, а в пользу личного кармана.Правоохранителям удалось доказать множество фактов «покровительства» инспектора различным фирмам. Он помогал их фурам избежать взвешивания на стационарном пункте весового контроля. Бизнесмены знали, что их транспортные средства движутся по дороге с превышением разрешенной предельной нагрузки на ось и это обязательно обнаружится при взвешивании. Поэтому искали способ избежать взвешивания. Ведь за нарушение полагается немаленький штраф.Все началось с того, что однажды к инспектору обратился предприниматель и предложил предоставить возможность проехать его VolvoFH-TRUCK и еще четырем большегрузам. Машины шли единой колонной и везли груз. В благодарность бизнесмен пообещал заплатить 5000 рублей.Получив неожиданное предложение, инспектор ответил согласием. Криминальная сделка прошла честно – на счет инспектора, которым он пользовался в Сбербанке, действительно поступил перевод на оговоренную сумму.«Наварившись» в первый раз на неисполнении служебных обязанностей, дорожный вредитель понял, что на таких взятках можно и дальше получать деньги.Вскоре к инспектору с аналогичной просьбой пришел представитель одной фирмы – попросил об общем покровительстве в виде пропуска без контрольного взвешивания грузовика MAN.Так завязалось систематическое взаимодействие. Инспектор пропускал, фирма платила. В целом предприимчивый инспектор, как отмечается в материалах дела, получил от фирмы 15 тыс. рублей. Причем тоже методом банковских переводов. Деньги на счет капали регулярно — когда на 500 рублей, когда на 2000 рублей. Хотя иногда, конечно, он брал на лапу прямо на пункте весового контроля. Как-то раз взял сразу 5000.Вскоре слух о продажном «весовом инспекторе» распространился в бизнес-среде. К мужчине стали обращаться новые фирмы, перевозившие грузы. Тот соглашался быть «крышей» и для них. Даже начал использовать банковские счета знакомых, которые знали, что за деньги им переводят…С одной из фирм установились особенно «плодотворные» отношения. Инспектор наполучал от нее взяток на общую сумму 150 тыс. рублей. Это был рекорд в его незаконной деятельности. От этого «делового партнера» часть денег он получал лично. Обычно на улице, невдалеке от какого-нибудь дома, в виде «налички». Судя по всему, стал бояться, что банковские переводы могут отследить и начать задавать вопросы.Шло время. Перегруженные «блатные» машины шуршали шинами мимо взвешивания. Ничего не предвещало краха. И инспектор принаглел.Рекорд борзости и какой-то безбашенности был следующим.На стационарном посту весового контроля коллеги инспектора-взяточника проверяли три большегруза. Сотрудники, в отличие от нашего «героя», были честными работниками.Как говорится в материалах дела, по итогам взвешивания «установлены превышения допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50% без специального разрешения». Инспекторы составили три материала, по которым затем планировалось привлечь собственников грузовиков к административной ответственности. Им грозил штраф в 400 тыс. рублей каждому. Это не опечатка - нарушение оказалось серьезным.Так вышло, что собственники машин не знали продажного инспектора (в противном случае, вероятно, передвигались бы в его смену, чтобы избежать взвешивания). Однако машины перевозили груз в интересах фирмы, которая сотрудничала со взяточником. Вскоре представитель фирмы обратился к горе-инспектору – хотел, чтобы собственники машин избежали штрафов. Последний не отказал.У него «из корыстной и иной личной заинтересованности, вызванной стремлением оказать помощь знакомому, от которого он ранее неоднократно получал взятки из ложно понятого чувства товарищества и стремления получить расположение последнего, а также денежное вознаграждение, возник преступный умысел».Приехав вечером на место службы, он забрал три материала, подготовленных его коллегами. А утром в журнале учета нагло замазал корректором сведения о проведенных контрольных взвешиваниях этих трех машин.Когда силовики схватили инспектора, тот с обвинением согласился и подал ходатайство о досудебном сотрудничестве. Мужчина активно помогал расследованию, в том числе дал показания, изобличающие других участников этих событий. Проще говоря, сдал тех бизнесменов, которых «крышевал». Также ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в упрощенном порядке.Преступника приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. рублей. А также взыскать в доход государства эквивалент дохода, полученного преступным путем, - 205 тыс. рублей.Приговор не обжалован и вступил в законную силу.