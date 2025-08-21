Происшествия 21.08.2025 в 14:59

Туристы из Екатеринбурга чуть не спалили лес на севере Бурятии

Они разбили лагерь в горах и развели костер
A- A+
Текст: Карина Перова
Туристы из Екатеринбурга чуть не спалили лес на севере Бурятии
Фото: loon.site
В Северо-Байкальском районе Бурятии туристы из Екатеринбурга чуть не подожгли лес. Группа из четырёх человек поднималась по байкальской тропе от Слюдянских озёр. Отдыхающие разбили лагерь в горах и развели костёр. Дым увидел бдительный житель и сообщил на «горячую линию» лесной охраны. На место отправились сотрудники авиалесоохраны. «Туристы были переданы в руки правоохранительных органов для дальнейшего составления протокола. Хотелось бы отдельно поблагодарить нашего местного жителя за сознательность», - отметила главный лесничий Северо-Байкальского лесничества Светлана Кузина. Напомним, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Находиться можно только в специально отведённых местах, использование открытого огня запрещено.
Теги
костер лес туристы нарушение

Все новости

Жительница Улан-Удэ пыталась «отмазать» мужа от уголовки и сама попала под суд
21.08.2025 в 16:33
Пожар в частном секторе оставил улан-удэнца без машины
21.08.2025 в 16:33
Сборщик металлолома в Улан-Удэ вынес по частям котельную СТО
21.08.2025 в 16:05
Крупный пожар в Улан-Удэ уничтожил крышу дома и машину
21.08.2025 в 15:56
В Бурятии будут официально отмечать День ветеранов боевых действий
21.08.2025 в 15:33
Туристы из Екатеринбурга чуть не спалили лес на севере Бурятии
21.08.2025 в 14:59
Ветераны СВО начали проходить стажировку в правительстве Бурятии
21.08.2025 в 14:46
Дети из Бурятии создали мультфильм об Артеке и выиграли конкурс
21.08.2025 в 14:33
В Бурятии нашли пропавшего сельчанина
21.08.2025 в 13:41
Олень в Бурятии разрешил туристам снять себя на камеру
21.08.2025 в 13:39
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Жительница Улан-Удэ пыталась «отмазать» мужа от уголовки и сама попала под суд
В итоге каждый получил свой приговор
21.08.2025 в 16:33
Пожар в частном секторе оставил улан-удэнца без машины
От огня пострадал и дом соседа
21.08.2025 в 16:33
Крупный пожар в Улан-Удэ уничтожил крышу дома и машину
Возгорание произошло в СНТ Сибиряк
21.08.2025 в 15:56
В Бурятии нашли пропавшего сельчанина
Мужчина жив
21.08.2025 в 13:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru