Туристы из Екатеринбурга чуть не спалили лес на севере Бурятии

В Северо-Байкальском районе Бурятии туристы из Екатеринбурга чуть не подожгли лес. Группа из четырёх человек поднималась по байкальской тропе от Слюдянских озёр. Отдыхающие разбили лагерь в горах и развели костёр. Дым увидел бдительный житель и сообщил на «горячую линию» лесной охраны. На место отправились сотрудники авиалесоохраны. «Туристы были переданы в руки правоохранительных органов для дальнейшего составления протокола. Хотелось бы отдельно поблагодарить нашего местного жителя за сознательность», - отметила главный лесничий Северо-Байкальского лесничества Светлана Кузина. Напомним, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Находиться можно только в специально отведённых местах, использование открытого огня запрещено.