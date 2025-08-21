Крупный пожар в Улан-Удэ уничтожил крышу дома и машину

Накануне вечером в Улан-Удэ загорелся жилой дом в СНТ Сибиряк. До приезда пожарных из жилища самостоятельно эвакуировались женщина и двое детей.Когда сотрудники МЧС прибыли на место, пламя охватило дом и расположенный рядом автомобиль, возникла угроза распространения огня на соседние строения. Возгорание тушили 40 минут. Обошлось без пострадавших.Строение выгорело изнутри, пожар уничтожил крышу дома, также повреждены стены и расположенная рядом баня. Кроме того, сгорел полностью один автомобиль, второй получил повреждения. А на соседнем земельном участке оплавилось остекление дома.«Общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. На тушении работали 22 человека личного состава МЧС России и 6 единиц техники», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.