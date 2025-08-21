Происшествия 21.08.2025 в 16:33
Жительница Улан-Удэ пыталась «отмазать» мужа от уголовки и сама попала под суд
В итоге каждый получил свой приговор
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).
Как рассказали в прокуратуре, женщина проходила свидетелем по уголовному делу в отношении ее сожителя. Он обвинялся в пьяном вождении, при этом уже имея за плечами судимость за пьяное ДТП.
Горожанку вызвали на суд и предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
«Желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, женщина дала заведомо ложные показания, сообщив суду сведения о том, что ее сожитель не находился за рулем транспортного средства. Однако ее показания были опровергнуты другими доказательствами по делу», - сообщили в прокуратуре.
В итоге каждый получил свой приговор. Мужчина за пьяное вождение отправился в колонию, а его сожительницу за ложные показания наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
Тегипьяные водители