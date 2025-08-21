Пожар в частном секторе оставил улан-удэнца без машины

Пожар в частном секторе Улан-Удэ, начавшийся сегодня утром, 21 августа, раскинулся на два приусадебных участка. У одного из хозяев помимо надворных построек сгорел автомобиль, у другого пламя повредило фасад и крышу двухквартирного дома.

В тушении огня участвовало 18 пожарных и шесть единиц техники. Огнеборцам понадобилось чуть больше 30 минут, чтобы потушить пожар. Тем не менее, на территории одного домовладения уничтожен автомобиль, надворные постройки, повреждена стена дома и забор на 68 квадратах.

На соседнем участке пламя повредило фасад двухквартирного дома, крышу, хозяйственную постройку и забор на 83 квадратах.

Предварительной причиной пожара явилось короткое замыкание, сообщили в МЧС республики, посоветовав следить за состоянием проводки и электрооборудования, не перегружать электросети и установить пожарный извещатель.

