Службы города всю ночь спасали Улан-Удэ от потопа

Сотрудники Комбината по благоустройству Улан-Удэ всю ночь откачивали лужи. Сегодня с утра на линии работают 12 вакуумных машин. Также на местах остаются 6 помп, которые помогают справляться с последствиями дождя, рассказали в мэрии города.

С самого раннего утра техника убирает наносы песка с дорог. Уборщики продолжают наводить порядок на улицах города. Препятствий для выхода трамваев на маршруты нет — всё работает в штатном режиме. Как только позволит погода, планируется приступить к ямочному ремонту.

Вчера с 8 утра до 9 вечера было собрано более 13 000 кубических метров воды.

– Ситуация была непростая: ливень лил без перерыва, техника и люди работали практически без отдыха. После несколько часового перерыва, дождь снова усилился, мы продолжали держать всё под контролем, – сказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

На линиях задействованы 7 вакуумных машин и 6 помп, которые откачивали воду на Туяа, в сотых кварталах, на «Интерьере», на улицах Жердева, Советская, Борсоева и ТСК.

Фото: мэрия города