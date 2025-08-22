Происшествия 22.08.2025 в 08:52
Арбат в Улан-Удэ ушел под воду и ненадолго превратился в Венецию
Спустя час с водой справилась ливнёвка
Текст: Елена Кокорина
Ливневые канализации сработали в центре Улан-Удэ, наконец-то показав себя в действии. Огромное количество воды на Арбате, скопившееся после дождя, ушло за один час.
- Из-за обильных осадков на улицах временно скапливается вода. Необходимо немного времени, чтобы системы полностью справились с нагрузкой и вода ушла. Уважаемые жители, просим отнестись с пониманием и проявить немного терпения, - сообщили в Комбинате по благоустройству города.
В Улан-Удэ сообщить о больших лужах можно двумя способами – через чат-бот @dispmbukbu_bot или по телефонам диспетчеров: 380-838, 379-646
Будьте осторожны и внимательны за рулем.
Фото: «Весь Улан-Удэ»
Тегиливневка