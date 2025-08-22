В Улан-Удэ сбили женщину на Ленина

В Улан-Удэ накануне на улице Ленина, на площади Советов, сбили женщину. Она вышла на дорогу сквозь ряд машин и передвигалась не по пешеходному переходу.Подчеркивается, что та пострадала, получив различные травмы.«Переходить дорогу необходимо только на разрешающий сигнал светофора и только по «зебре». Это не просто рекомендация, а строгое правило, прописанное в ПДД, которое гарантирует вашу безопасность», - напомнили в комитете по транспорту администрации города.