Происшествия 22.08.2025 в 09:22

Час избивала, а другие снимали на видео

Школьницу, истязавшую девочку под Новосибирском, не накажут
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Час избивала, а другие снимали на видео
Фото: КП-Новосибирск
15-летняя девочка, которая издевалась над 14-летней школьницей в заброшке под Новосибирском, может избежать ответственности за свой поступок. Дело в том, что следователи после всего случившегося возбудили уголовное дело об истязании, а нападавшая не достигла возраста уголовной ответственности по данной статье.

- В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статье 117 УК РФ («Истязание»). Но возраста уголовной ответственности по данной статье девочка не достигла, - сообщили КП-Новосибирск в региональной прокуратуре.

Напомним, что все произошло в ночь на 22 июля 2025 года. Тогда группа подростков под обманным предлогом заманила на заброшку 14-летнюю школьницу, а потом одна девушка из компании набросилась на знакомую. Остальные все снимали на видео.

Все продолжалось около часа. Позднее, когда агрессоры уснули, девочке удалось сбежать. Она дождалась первую электричку и уехала в свой поселок. Маме о случившемся она рассказала лишь спустя пару дней, так как боялась нападавшую.
Теги
истязания

Все новости

В Улан-Удэ в автопробеге участвует 84-летняя пенсионерка
22.08.2025 в 10:54
Водителя задержали при перевозке 1,6 килограммов золота
22.08.2025 в 10:44
В Улан-Удэ тётя отдала мошенникам миллионные накопления племянника
22.08.2025 в 10:30
Глава Бурятии осмотрит социальные объекты Кяхтинского района
22.08.2025 в 10:28
Билеты на поезд Улан-Удэ - Иркутск подорожали за год почти на 20%
22.08.2025 в 10:12
Мать и дочь фиктивно трудоустроили в Бурятии сотни иностранцев
22.08.2025 в 09:57
В Бурятии открыто движение по новым путям на двух участках БАМа
22.08.2025 в 09:51
Фотоловушка в заказнике Бурятии запечатлела материнские будни лосихи
22.08.2025 в 09:43
В Монголии права инвесторов профинансируют долларами
22.08.2025 в 09:32
В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур
22.08.2025 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Водителя задержали при перевозке 1,6 килограммов золота
В Якутии посредника наняли за 500 тысяч рублей для транспортировки нелегального груза
22.08.2025 в 10:44
В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур
Пострадало одно из хозяйств в Кяхтинском районе
22.08.2025 в 09:24
В Улан-Удэ сбили женщину на Ленина
Она вышла на дорогу вне «зебры»
22.08.2025 в 09:04
Арбат в Улан-Удэ ушел под воду и ненадолго превратился в Венецию
Спустя час с водой справилась ливнёвка
22.08.2025 в 08:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru