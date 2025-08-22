Происшествия 22.08.2025 в 09:22
Час избивала, а другие снимали на видео
Школьницу, истязавшую девочку под Новосибирском, не накажут
Текст: КП-Новосибирск
15-летняя девочка, которая издевалась над 14-летней школьницей в заброшке под Новосибирском, может избежать ответственности за свой поступок. Дело в том, что следователи после всего случившегося возбудили уголовное дело об истязании, а нападавшая не достигла возраста уголовной ответственности по данной статье.
- В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статье 117 УК РФ («Истязание»). Но возраста уголовной ответственности по данной статье девочка не достигла, - сообщили КП-Новосибирск в региональной прокуратуре.
Напомним, что все произошло в ночь на 22 июля 2025 года. Тогда группа подростков под обманным предлогом заманила на заброшку 14-летнюю школьницу, а потом одна девушка из компании набросилась на знакомую. Остальные все снимали на видео.
Все продолжалось около часа. Позднее, когда агрессоры уснули, девочке удалось сбежать. Она дождалась первую электричку и уехала в свой поселок. Маме о случившемся она рассказала лишь спустя пару дней, так как боялась нападавшую.
