Происшествия 22.08.2025 в 11:17

Экс-чиновник из Бурятии второй раз ушёл из СИЗО на спецоперацию

Виталий Чумаков не стал дожидаться приговора по новому уголовному делу
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Приговоренный к 13-летнему сроку за получение многомиллионных взяток на забайкальских стройках главный инженер Службы единого заказчика Забайкалья Виталий Чумаков, который ушел на СВО из колонии, но был доставлен силовиками в Читу для суда уже по новому уголовному делу, снова ушел на спецоперацию. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на свои источники и пресс-службу Центрального районного суда.

20 мая 2024 года Чумакова приговорили к 13,5 года тюрьмы и штрафу 65 миллионов рублей за получение взяток при строительстве соцобъектов в Забайкалье, а именно: дома для детей-сирот в мкр-не Молодежном, школы-сада в Могзоне, дома для переселения из аварийного жилья в Чите, театра кукол «Тридевятое царство», краевой детской клинической больницы, Дома культуры в Аксеново-Зилово, многоквартирного дома в Ясногорске. По данным источника, в зоне СВО Чумаков находится с июля прошлого года, то есть он отправился туда примерно через полтора месяца после вынесения приговора.

По новому уголовному делу Чумакова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших серьезный ущерб (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве очистных сооружений в Хилокском районе. По версии следствия, в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» был заключен контракт на строительство очистных сооружений на сумму более 84 миллионов рублей. Подрядчик должен был установить оборудование в соответствии с проектной документацией, однако оно не соответствовало требованиям и не имело необходимых сертификатов. Несмотря на это, Чумаков в ноябре 2021 года подписал акт приемки, не проверив оборудование. Это нарушило условия контракта и инструкции. В результате — ущерб бюджету более 41 миллиона рублей, срыв сроков и угроза экологии. Очистные сооружения до сих пор не работают. Дело уже было передано в суд. 

Напомним, Виталий Чумаков работал вместе с известным махинатором Виктором Гусляковым в Управлении капитального строительства правительства Бурятии. В 2021 году после череды скандалов Гусляков уволился из УКСа и перебрался в Забайкалье, где занял должность заместителя директора государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика». Туда же он подтянул и Чумакова, предложив тому должность главного инженера. Вместе они участвовали в преступных схемах, а затем оказались на скамье подсудимых и получили сроки. Гусляков в итоге уехал из колонии на СВО и там пропал без вести.
