В Бурятии опрокинулась фура с продуктами и запчастями

За минувшие сутки в Бурятии зафиксировали 41 аварию с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.Утром в Хоринском районе, на 213-м километре автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита», перевернулся грузовик «Митсубиши Фусо» с продуктами и запчастями. 37-летний водитель, двигаясь со стороны Хоринска в сторону Еравны, не справился с управлением, из-за чего фура опрокинулась.«В результате ДТП травмы получили водитель и 41-летний пассажир грузовика», - отметили в УГИБДД по Бурятии.