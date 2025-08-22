Происшествия 22.08.2025 в 12:31
В Бурятии опрокинулась фура с продуктами и запчастями
Водитель и пассажир получили травмы
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии зафиксировали 41 аварию с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.
Утром в Хоринском районе, на 213-м километре автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита», перевернулся грузовик «Митсубиши Фусо» с продуктами и запчастями. 37-летний водитель, двигаясь со стороны Хоринска в сторону Еравны, не справился с управлением, из-за чего фура опрокинулась.
«В результате ДТП травмы получили водитель и 41-летний пассажир грузовика», - отметили в УГИБДД по Бурятии.
