Происшествия 22.08.2025 в 12:44
Иномарку разнесло после столкновения с грузовиком в Бурятии
Авария произошла в Кяхтинском районе
Текст: Карина Перова
В Кяхтинском районе Бурятии иномарку разнесло после столкновения с грузовиком. Авария произошла в семь часов утра, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», следуя со стороны Кяхты в направлении МАПП, влетел в стоящий «ДонгФенг».
Подчеркивается, что у мужчины нет права управления ТС. В аварии пострадали водитель и 34-летняя пассажир легкового автомобиля.
Вчера на территории республики инспекторы ДПС выявили 240 нарушений ПДД.
