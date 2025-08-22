Происшествия 22.08.2025 в 12:44

Иномарку разнесло после столкновения с грузовиком в Бурятии

Авария произошла в Кяхтинском районе
Текст: Карина Перова
Фото: УГИБДД по Бурятии
В Кяхтинском районе Бурятии иномарку разнесло после столкновения с грузовиком. Авария произошла в семь часов утра, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», следуя со стороны Кяхты в направлении МАПП, влетел в стоящий «ДонгФенг».

Подчеркивается, что у мужчины нет права управления ТС. В аварии пострадали водитель и 34-летняя пассажир легкового автомобиля.

Вчера на территории республики инспекторы ДПС выявили 240 нарушений ПДД.
авария фура иномарка ГАИ

