Иномарку разнесло после столкновения с грузовиком в Бурятии

В Кяхтинском районе Бурятии иномарку разнесло после столкновения с грузовиком. Авария произошла в семь часов утра, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», следуя со стороны Кяхты в направлении МАПП, влетел в стоящий «ДонгФенг».Подчеркивается, что у мужчины нет права управления ТС. В аварии пострадали водитель и 34-летняя пассажир легкового автомобиля.Вчера на территории республики инспекторы ДПС выявили 240 нарушений ПДД.