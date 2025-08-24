Бетонная безответственность

Летом 2024 года на стройплощадке в 148 микрорайоне г. Улан-Удэ рухнул башенный кран. Погибший в кабине машинист стал жертвой не только технической неисправности, но и системы уклонения от ответственности. Компания «Мегаполис», принадлежащая известному строителю Владимиру Хусаеву (фигуранту уголовного дела о мошенничестве), отрицала свою причастность: дескать, рабочий был «вольным подменщиком». После года юридических баталий Верховный суд Бурятии вынес вердикт: смерть крановщика – несчастный случай на производстве, а «Мегаполис» обязан признать это перед государством и семьей погибшего.Утро 20 июня 2024 года на стройке жилого комплекса в 148 микрорайоне начиналось как обычный рабочий день. На башенном кране должен был дежурить машинист Петр (имя изменено), штатный сотрудник ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис». Однако ему срочно потребовалось отлучиться на целый день. Заранее, еще накануне, он договорился по телефону с бывшим коллегой – Игорем (имя изменено), который работал в «Мегаполисе» машинистом крана с мая по ноябрь 2023 года, а затем уволился.Он согласился подменить Петра на смене. О предстоящей замене Петр предупредил мастера строительного участка Андрея, ответственного за координацию работ на площадке. Утром Игорь прибыл на объект. Примерно в 11:30, поднимая строительные материалы, кран внезапно съехал с рельсового пути и с грохотом обрушился на землю. Игорь, находившийся в кабине на высоте, погиб мгновенно.Следствие установило техническую причину катастрофы: на южном участке рельсового пути отсутствовали критически важные противооткатные упоры (тупиковые упоры и конструкция путевого флажка), а концевой выключатель ходовой тележки крана был неисправен. Эти устройства предназначены для автоматической остановки крана при достижении им границы безопасного перемещения. Их отсутствие сделало эксплуатацию крана смертельно опасной.Ключевым выводом следствия стало то, что мастер достоверно знал о неисправностях, но осознанно допустил Игоря к работе и даже дал указание выполнять подъем грузов. За это его позднее судили по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.Трагедия разыгралась на объекте, которым формально управляло ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис». Эта компания – неотъемлемая часть строительной империи Владимира Хусаева, одного из самых заметных и в то же время скандальных застройщиков Бурятии. Хусаев, начинавший с дорожных работ (его компания «Альфапром» обанкротилась в 2015 году), сумел стать ключевым игроком на рынке жилищного строительства Улан-Удэ через ООО «Бургражданстрой».Именно «Бургражданстрой» возвел масштабные ЖК «Восточные ворота», «На Корабельной», «Байкал-Сити», «Первый» и в 2020 году получил без конкурса гигантский участок в 17,6 га в 148 микрорайоне под проект домостроительного комбината, который лично презентовали вице-премьеру России Марату Хуснуллину.«Мегаполис» был создан Хусаевым как специализированный инструмент для управления конкретными проектами и активами, включая парк строительной техники. Именно «Мегаполису» принадлежал злополучный кран.На момент аварии сам 69-летний Хусаев уже находился под пристальным вниманием правоохранителей. В марте 2025 года стало известно, что он обвиняется в особо крупном мошенничестве (свыше 20 млн рублей) при строительстве школ в Улан-Удэ и Иволгинске – следствие считает его фактическим руководителем компании-подрядчика, виновным в завышении объемов работ и замене материалов.Уголовное дело направлено в суд. На этом фоне упорное нежелание «Мегаполиса» признать гибель крановщика производственной травмой выглядело попыткой минимизировать репутационные и финансовые потери и в без того кризисный для бизнесмена момент.Несмотря на оперативное извещение государственной инспекции труда (ГИТ) о происшествии (извещения направили и «Мегаполис» и в связанное с ним ООО «СЗ «Москомстрой», фактически управлявшее стройкой), позиция компании «Мегаполис» в последующем была категоричной и неизменной. Юристы компании, представлявшие ее интересы в суде, настаивали на том, что Игорь не состоял в трудовых отношениях с «Мегаполисом» 20 июня 2024 года. Он был уволен еще в ноябре 2023 года. Его появление на площадке – результат исключительно личной договоренности между ним и штатным крановщиком Петром. Игорь согласился подменить Петра как друг, без какого-либо участия, санкции или ведома руководства «Мегаполиса».Компания не издавала приказы о допуске Игоря, не заключала с ним договоры (ни трудовой, ни гражданско-правовой), не производила начисления и не контролировала его работу в тот день.Мастер, который, по версии ГИТ, санкционировал работу Игоря, находился в неоплачиваемом отпуске 20 июня и не мог давать никаких распоряжений (компания представила его заявление и приказ об отпуске).Следовательно, действия Игоря – это частная инициатива, а его гибель – несчастный случай, не связанный с производственной деятельностью «Мегаполиса». А значит, компания не обязана оформлять его как производственную травму и нести связанные с этим последствия (выплаты, страховые отчисления, ответственность).Государственная инспекция труда, опираясь на полномочия статьи 356 Трудового кодекса РФ и проведя собственное расследование, пришла к принципиально иным выводам: Игоря фактически допустили к работе на опасном производственном объекте (кране) с ведома и по поручению представителя работодателя – мастера участка. Это подтверждали показания свидетелей и детализация телефонных звонков (утренний звонок мастеру в день аварии).Он выполнял конкретную трудовую функцию (управление краном), необходимую для деятельности «Мегаполиса» и в его интересах под потенциальным контролем.Отсутствие письменного договора – грубое нарушение трудового законодательства со стороны работодателя, но не отменяет сам факт возникновения трудовых отношений при фактическом допуске к работе.Статус «Мегаполиса» как микропредприятия (субъекта малого бизнеса) лишь усиливает ответственность руководства лично знать, кто работает на их объекте. Здесь не срабатывают отговорки о сложных корпоративных процедурах.Допуск постороннего лица на опасный объект без оформления – само по себе тяжкое нарушение требований промышленной безопасности и правил по охране труда при строительстве.На основании этого ГИТ подала иск в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, требуя признать отношения между погибшим крановщиком и «Мегаполисом» трудовыми. А также обязать компанию установить факт несчастного случая на производстве, зарегистрировать и учесть его, составить акт о несчастном случае и выдать его родственникам Игоря. Кроме того, обязать произвести все необходимые страховые отчисления (пенсионные, медицинские, социальные) за Игоря за этот день. Признать конкретных должностных лиц (гендиректора Хусаева В. И. и мастера участка) ответственными за нарушения охраны труда, приведшие к трагедии.Первый раунд юридической битвы, казалось, выиграл «Мегаполис». В феврале 2025 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ отказал ГИТ в удовлетворении всех исковых требований, согласившись с доводами компании о «частном характере» замены и отсутствии формальных признаков трудовых отношений в день аварии.Однако государственная инспекция труда не сдалась и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Бурятия. Рассмотрение дела апелляционной коллегией стало переломным моментом. Судьи тщательно проанализировали все материалы и вынесли свой вердикт: признать, что 20 июня 2024 года между ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис» и Игорем были трудовые отношения. Обязать «Мегаполис» установить факт несчастного случая на производстве, зарегистрировать и учесть его; составить акт о несчастном случае и выдать его родственникам. А также обязать произвести все необходимые страховые отчисления (пенсионные, медицинские, социальные) за Игоря.Требование ГИТ о немедленном признании конкретных лиц (Хусаева и мастера участка) ответственными за нарушения охраны труда суд отклонил, указав, что это входит в компетенцию комиссии по расследованию несчастного случая, которую теперь обязан создать «Мегаполис».Это решение восстанавливает справедливость перед памятью погибшего крановщика и его семьей, возлагая на компанию Владимира Хусаева – бизнесмена, чья империя дала трещину под тяжестью скандалов, юридическую и моральную ответственность за трагедию, случившуюся из-за пренебрежения правилами безопасности на его же стройплощадке.