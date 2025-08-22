Происшествия 22.08.2025 в 12:55
В Бурятии насмерть сбили 55-летнего мужчину
На него наехали вне зоны пешеходного перехода
Текст: Карина Перова
Накануне вечером в Бурятии произошло два наезда на пешеходов. Напомним, на площади Советов в Улан-Удэ сбили женщину вне зоны пешеходного перехода.
Выяснилось, что на 51-летнюю горожанку наехал 31-летний водитель автомобиля «Хонда Фит Шаттл». Пешеход отделалась ушибами, после осмотра ее отпустили домой.
В одиннадцатом часу вечера в селе Эрхирик Заиграевского района случилось смертельное ДТП. 55-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» сбил 55-летнего мужчину – также вне «зебры».
«Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», - отметили в ГАИ региона.
