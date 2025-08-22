Происшествия 22.08.2025 в 14:44
«Это ужасно, рядом были дети»
На солиста группы «Челси» Арсения Бородина напали в Новосибирске
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске напали на солиста группы «Челси» Арсения Бородина и группу Black Sonic Pearls. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на Telegram-канал певца.
Все произошло 21 августа, накануне сольного концерта Black Sonic Pearls. Музыканты проводили репетицию, когда к ним в помещение ворвался неизвестный человек.
- Он распылил газ из баллончика и скрылся, похитив дорогостоящее оборудование коллектива, - добавил Бородин.
Когда все произошло, в помещении были не только музыканты, но и дети, которые пришли на встречу с артистами. Одного из участников группы госпитализировали с серьезным повреждением.
На место вызывали полицию и скорую помощь. Сейчас правоохранители ищут нападавшего.
Арсений Бородин является фронтменом группы Black Sonic Pearls. После ЧП он обратился к поклонникам.
- То, что произошло, — это ужасно и непостижимо. Самое страшное, что рядом оказались дети. Но концерт 22 августа состоится, - сказал он.
