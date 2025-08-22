Происшествия 22.08.2025 в 15:27
В Бурятии норка прикончила домашних уток
Пострадало хозяйство в Гусиноозерске
Дикие звери продолжают лишать жителей Бурятии хозяйства. В поселке Первомайский в Гусиноозерске норка залезла во двор и задушила двух крупных уток.
Горожан призывают быть внимательнее и по возможности укрепить места содержания домашней птицы.
Ранее «Номер один» сообщал, что в Кяхтинском районе сотню кур задавил колонок.
