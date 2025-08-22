В Бурятии прикрыли «Ая-Гангу»

В райцентре Хоринского района Бурятии приостановили деятельность кафе «Ая-Ганга». Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.В заведении общепита не соблюдались поточность технологических процессов и условия хранения продуктов; нарушался дезинфекционный режим; продукты и продовольственное сырье принимались без маркировки и документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость; производство продукции велось без технологической документации; производственные помещения и уборочный инвентарь были в ненадлежащем состоянии.Также там не разработали программы производственного контроля, ХАССП; выявили замечания к прохождению вакцинации, медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками предприятия.По данному факту завели дело об административном правонарушении. В Хоринском районном суде вынесли постановление о приостановлении деятельности кафе «Ая-Ганга» на 90 суток.