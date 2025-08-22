Происшествия 22.08.2025 в 16:30

В Бурятии прикрыли «Ая-Гангу»

В хоринском кафе нарушали санитарное законодательство
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии прикрыли «Ая-Гангу»
Фото: loon.site
В райцентре Хоринского района Бурятии приостановили деятельность кафе «Ая-Ганга». Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В заведении общепита не соблюдались поточность технологических процессов и условия хранения продуктов; нарушался дезинфекционный режим; продукты и продовольственное сырье принимались без маркировки и документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость; производство продукции велось без технологической документации; производственные помещения и уборочный инвентарь были в ненадлежащем состоянии.

Также там не разработали программы производственного контроля, ХАССП; выявили замечания к прохождению вакцинации, медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками предприятия.

По данному факту завели дело об административном правонарушении. В Хоринском районном суде вынесли постановление о приостановлении деятельности кафе «Ая-Ганга» на 90 суток.
Теги
кафе приостановка деятельности Роспотребнадзор

Все новости

ТОСы Улан-Удэ собрались обменяться опытом
22.08.2025 в 16:57
Пьяный муж в Бурятии оставил жену без машины
22.08.2025 в 16:48
В Бурятии прикрыли «Ая-Гангу»
22.08.2025 в 16:30
Иркутский лайнер обрежут для экономии топлива
22.08.2025 в 16:27
В Муйском районе Бурятии появится пункт весогабаритного контроля
22.08.2025 в 15:56
Жители района Бурятии остались без дорог
22.08.2025 в 15:55
В Улан-Удэ предупредили о запрете продаж алкоголя
22.08.2025 в 15:54
Мэр Улан-Удэ проверил ход работ в сквере на улице Фрунзе
22.08.2025 в 15:37
В Бурятии норка прикончила домашних уток
22.08.2025 в 15:27
В Улан-Удэ встретят ковчег с мощами святителя Тихона
22.08.2025 в 15:10
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В Бурятии норка прикончила домашних уток
Пострадало хозяйство в Гусиноозерске
22.08.2025 в 15:27
Экс-зампред правительства Бурятии будет сидеть в камере еще месяц
Суд вновь продлил Гарсану Дарееву срок содержания под стражей
22.08.2025 в 15:10
«Это ужасно, рядом были дети»
На солиста группы «Челси» Арсения Бородина напали в Новосибирске
22.08.2025 в 14:44
Главного иркутского боксера поймали в Армении
Подозреваемый в убийствах бизнесмен будет депортирован в Россию
22.08.2025 в 13:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru