В Улан-Удэ пропал пенсионер, не ориентирующийся в городе

МВД Бурятии сообщило о розыске 65-летнего жителя Улан-Удэ Вандана Базарова. 20 августа мужчина ушел из дома на ул. Строителей и не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 66 лет, худощавого телосложения, рост около 169 сантиметров, волосы седые, глаза карие.Особые приметы: отсутствует большой палец на левой ноге, шрам на левой щеке.Во что бы одет мужчина, не установлено. Возможно, зимняя черная куртка, трико черного цвета, фиолетовая футболка с полосками, черные туфли.Сообщается, что пенсионер имеет проблемы с памятью и не ориентируется в городе.При наличии информации о разыскиваемом мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89 или 102.