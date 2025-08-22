Происшествия 22.08.2025 в 17:39

В Улан-Удэ пропал пенсионер, не ориентирующийся в городе

У пожилого мужчины проблемы с памятью
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропал пенсионер, не ориентирующийся в городе
МВД Бурятии сообщило о розыске 65-летнего жителя Улан-Удэ Вандана Базарова. 20 августа мужчина ушел из дома на ул. Строителей и не вернулся. 

Приметы: азиатской внешности, на вид 66 лет, худощавого телосложения, рост около 169 сантиметров, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: отсутствует большой палец на левой ноге, шрам на левой щеке. 

Во что бы одет мужчина, не установлено. Возможно, зимняя черная куртка, трико черного цвета, фиолетовая футболка с полосками, черные туфли.

Сообщается, что пенсионер имеет проблемы с памятью и не ориентируется в городе.

При наличии информации о разыскиваемом мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89 или 102.
22.08.2025 в 17:39
