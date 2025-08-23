Туристка в Бурятии получила травмы упав с пика «Три капитана»

В ночь с 22 на 23 августа спасательная операция по эвакуации туристки на Шумакских источниках в Окинском районе Бурятии успешно завершена. Группа спасателей выдвинулась на помощь 65-летней женщине 19 августа. Она получила травмы ключицы и головы в результате падения при подъеме на пик «Три капитана».

- Спуск пострадавшей с базы «Шумакские источники» начался 21 августа в 09:00 по местному времени. Спасатели БРПСС и женщина, несмотря на сложность маршрута, успешно продвигались вперед. К вечеру первого дня они преодолели половину пути и остановились на ночлег. Состояние пострадавшей оценивалось как удовлетворительное, и она могла самостоятельно передвигаться. Утром 22 августа спасатели БРПСС возобновили движение. Ночью 23 августа пострадавшая женщина была доставлена в населённый пункт Кырен и передана бригаде врачей, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Этот случай еще раз подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при посещении горных районов. Туристов просят быть внимательными и осторожными, тщательно планировать свои маршруты и оценивать свои силы, а также иметь при себе необходимое снаряжение и средства связи на случай экстренных ситуаций. При планировании походов обязательно необходимо зарегистрировать свою туристическую группу в Главном управлении МЧС России: forms.mchs.gov.ru/registration. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру единой службы спасения «112».

Фото: ГО ЧС