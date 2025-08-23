Происшествия 23.08.2025 в 11:16

Туристка в Бурятии получила травмы упав с пика «Три капитана»

Пострадавшую спасатели доставили в больницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Туристка в Бурятии получила травмы упав с пика «Три капитана»

В ночь с 22 на 23 августа спасательная операция по эвакуации туристки на Шумакских источниках в Окинском районе Бурятии успешно завершена. Группа спасателей выдвинулась на помощь 65-летней женщине 19 августа. Она получила травмы ключицы и головы в результате падения при подъеме на пик «Три капитана».

- Спуск пострадавшей с базы «Шумакские источники» начался 21 августа в 09:00 по местному времени. Спасатели БРПСС и женщина, несмотря на сложность маршрута, успешно продвигались вперед. К вечеру первого дня они преодолели половину пути и остановились на ночлег. Состояние пострадавшей оценивалось как удовлетворительное, и она могла самостоятельно передвигаться. Утром 22 августа спасатели БРПСС возобновили движение. Ночью 23 августа пострадавшая женщина была доставлена в населённый пункт Кырен и передана бригаде врачей, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Этот случай еще раз подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при посещении горных районов. Туристов просят быть внимательными и осторожными, тщательно планировать свои маршруты и оценивать свои силы, а также иметь при себе необходимое снаряжение и средства связи на случай экстренных ситуаций. При планировании походов обязательно необходимо зарегистрировать свою туристическую группу в Главном управлении МЧС России: forms.mchs.gov.ru/registration. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру единой службы спасения «112».

Фото: ГО ЧС

Теги
турист горы

Все новости

Туристка в Бурятии получила травмы упав с пика «Три капитана»
23.08.2025 в 11:16
Жителей Бурятии за неделю обобрали на 5 млн рублей
23.08.2025 в 10:20
В отделениях «Почты России» начнут продавать лекарства
23.08.2025 в 09:35
Призывники могут стать токарями и электриками и не идти в армию
23.08.2025 в 09:23
ВСГУТУ отказался от здания в пользу ремонта?
23.08.2025 в 08:00
В Бурятии в сотни раз увеличится оздоровительная сила аршанов
22.08.2025 в 17:10
ТОСы Улан-Удэ собрались обменяться опытом
22.08.2025 в 16:57
Пьяный муж в Бурятии оставил жену без машины
22.08.2025 в 16:48
В Бурятии прикрыли «Ая-Гангу»
22.08.2025 в 16:30
Иркутский лайнер обрежут для экономии топлива
22.08.2025 в 16:27
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В Бурятии прикрыли «Ая-Гангу»
В хоринском кафе нарушали санитарное законодательство
22.08.2025 в 16:30
В Бурятии норка прикончила домашних уток
Пострадало хозяйство в Гусиноозерске
22.08.2025 в 15:27
Экс-зампред правительства Бурятии будет сидеть в камере еще месяц
Суд вновь продлил Гарсану Дарееву срок содержания под стражей
22.08.2025 в 15:10
«Это ужасно, рядом были дети»
На солиста группы «Челси» Арсения Бородина напали в Новосибирске
22.08.2025 в 14:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru