Автобус в Улан-Удэ разорвал дверь легковому автомобилю

ДТП произошло на проспекте Автомобилистов сегодня днем, 23 августа. Сообщили о нем улан-удэнские аварийные инспекторы.

- Автобус ПАЗ шёл по маршруту с пассажирами. При перестроении водитель не заметил Тойоту Короллу и от души прижал ее к бордюру, немного протащив. Своими гайками от колеса автобус разорвал дверь иномарки и крыло, - сообщили в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

ДТП обошлось без пострадавших, но у иномарки большие механические повреждения.

Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»