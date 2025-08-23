Происшествия 23.08.2025 в 14:44
Автобус в Улан-Удэ разорвал дверь легковому автомобилю
Он не заметил легковушку из-за своих габаритов
Текст: Елена Кокорина
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов сегодня днем, 23 августа. Сообщили о нем улан-удэнские аварийные инспекторы.
- Автобус ПАЗ шёл по маршруту с пассажирами. При перестроении водитель не заметил Тойоту Короллу и от души прижал ее к бордюру, немного протащив. Своими гайками от колеса автобус разорвал дверь иномарки и крыло, - сообщили в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
ДТП обошлось без пострадавших, но у иномарки большие механические повреждения.
Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
ТегиДТП