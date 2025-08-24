В Улан-Удэ сгорел автомобиль

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, на место происшествия оперативно выехали четыре пожарных и одна единица техники.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев огонь не успел распространиться дальше. Они быстро локализовали и ликвидировали возгорание на площади 3 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать дорожно-транспортное происшествие.