Происшествия 24.08.2025 в 13:14
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
ЧП произошло ранним утром на ул. Мокрова
Текст: Макар Захаров
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, на место происшествия оперативно выехали четыре пожарных и одна единица техники.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев огонь не успел распространиться дальше. Они быстро локализовали и ликвидировали возгорание на площади 3 кв. м.
В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать дорожно-транспортное происшествие.
