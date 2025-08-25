Происшествия 25.08.2025 в 09:08

В Бурятии непотушенная сигарета унесла жизнь пенсионера

Пожар произошел в улусе Ранжурово
Текст: Карина Перова
В Бурятии непотушенная сигарета унесла жизнь пенсионера
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
В улусе Ранжурово Кабанского района Бурятии пожар унес жизнь пенсионера. Трагедия произошла 24 августа.

На место направили силы и средства 2-го Кабанского ОГПС, а также добровольной пожарной команды (ДПК) сельского поселения «Ранжуровское».

Во время тушения под обрушившимся потолком в пристрое обнаружили тело 71-летнего мужчины. Дом и пристрой сгорели полностью на общей площади 64 «квадратов».

«Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар Ранжурово гибель

