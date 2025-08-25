Происшествия 25.08.2025 в 09:37

Житель Бурятии помыл и спрятал нож после убийства гостьи

Также он ранил ее сожителя
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии помыл и спрятал нож после убийства гостьи
Фото: СУ СКР по Бурятии
В селе Иволгинск Иволгинского района Бурятии 39-летний мужчина накануне днем зарезал женщину и ранил ее сожителя. Бытовой конфликт произошёл в доме злоумышленника. По факту убийства завели уголовное дело.

После совместного употребления спиртных напитков сельчанин поругался с гостями, а затем схватил нож и нанес обоим удары в область грудной клетки. Женщина от полученных повреждений скончалась по пути в больницу. У мужчины было непроникающее колото-резаное ранение, от госпитализации он отказался.

«Сам фигурант после нападения помыл нож и спрятал его в продушине дома, после чего скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. В ходе проведенного допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Спрятанное им орудие преступления было обнаружено в ходе осмотра места происшествия», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Подозреваемый ранее судим за имущественное преступление и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, добавили в МВД по РБ.

Обвиняемого заключили под стражу. Проводятся следственные действия для установления всей картины преступления и сбора доказательств.
убийство Иволгинск

