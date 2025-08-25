Происшествия 25.08.2025 в 10:23
В Бурятии насмерть сбили двух женщин
Оба водителя сбежали, но один из них позже вернулся
Текст: Андрей Константинов
Сразу два смертельных наезда на пешеходов случились за минувшие выходные в Бурятии. Оба схожи тем, что водители после ДТП скрылись. Правда, один из них позже вернулся сам, а второго до сих пор ищет полиция.
Как рассказали в ГИБДД, первая трагедия произошла в субботу вечером в улусе Хойтобэе. Там на автодороге «Нижняя Иволга – Аэропорт» неизвестный автомобиль сбил идущую по проезжей части 49-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель не стал задерживаться на месте происшествия и скрылся. Сейчас его ищет полиция.
Сбивший сельчанку 49-летний водитель «Тойоты Ипсума» после наезда уехал, но через некоторое время вернулся на место происшествия.
Как рассказали в ГИБДД, первая трагедия произошла в субботу вечером в улусе Хойтобэе. Там на автодороге «Нижняя Иволга – Аэропорт» неизвестный автомобиль сбил идущую по проезжей части 49-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель не стал задерживаться на месте происшествия и скрылся. Сейчас его ищет полиция.
Второй наезд случился в воскресенье вечером в Баргузинском районе на автодороге между селами Улюн и Улюкчикан. Там также насмерть сбили женщину, находящуюся на проезжей части. Погибшей было 37 лет.
«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП