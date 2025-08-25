Происшествия 25.08.2025 в 10:39
Лопнувшее колесо едва не стоило жизни двум жительницам Бурятии
Из-за него автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
Текст: Андрей Константинов
Авария с пострадавшими произошла в воскресенье около 7 часов вечера в Иволгинском районе Бурятии. Там на 47-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта слетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Королла».
В результате аварии травмы получили 59-летняя женщина-водитель и ее 62-летняя пассажирка. Их госпитализировали в больницу.
Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной происшествия стало колесо, которое лопнуло во время движения автомобиля.
ТегиДТП