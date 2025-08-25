В Бурятии «Приус» слетел в обрыв

Дорожное происшествие случилось в субботу утром в селе Гремячинск. Там 40-летний водитель «Тойоты Приус», ехавший по ул. Производственная, не справился с управлением и слетел с дороги в обрыв.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы получил 42-летний пассажир иномарки. Мужчину госпитализировали.