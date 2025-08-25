Происшествия 25.08.2025 в 10:50

В Бурятии «Приус» слетел в обрыв

В аварии пострадал пассажир иномарки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «Приус» слетел в обрыв
Фото: ГИБДД Бурятии
Дорожное происшествие случилось в субботу утром в селе Гремячинск. Там 40-летний водитель «Тойоты Приус», ехавший по ул. Производственная, не справился с управлением и слетел с дороги в обрыв. 

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы получил 42-летний пассажир иномарки. Мужчину госпитализировали. 
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии ветеран отмечает свой столетний юбилей
25.08.2025 в 10:55
В Бурятии «Приус» слетел в обрыв
25.08.2025 в 10:50
Вредители уничтожают сосны и лиственницы в лесах Бурятии
25.08.2025 в 10:44
Лопнувшее колесо едва не стоило жизни двум жительницам Бурятии
25.08.2025 в 10:39
На Пентагоне в Улан-Удэ открыли новую лестницу
25.08.2025 в 10:28
В Бурятии насмерть сбили двух женщин
25.08.2025 в 10:23
Житель Улан-Удэ вел строительство на участке и спалил свой дом
25.08.2025 в 10:18
Глава Бурятии: «Молодым я мог все, меня ничего не пугало»
25.08.2025 в 10:05
Красавицы из Бурятии блеснули на международном конкурсе в Сочи
25.08.2025 в 10:02
Мошенники предложили бабушке из Бурятии вернуть потерянные деньги
25.08.2025 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Лопнувшее колесо едва не стоило жизни двум жительницам Бурятии
Из-за него автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
25.08.2025 в 10:39
В Бурятии насмерть сбили двух женщин
Оба водителя сбежали, но один из них позже вернулся
25.08.2025 в 10:23
В Бурятии лаборант превратился в бизнесмена-мошенника
Злоумышленник штамповал липовые исследования в сфере экологии
25.08.2025 в 09:50
Житель Бурятии помыл и спрятал нож после убийства гостьи
Также он ранил ее сожителя
25.08.2025 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru