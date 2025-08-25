Происшествия 25.08.2025 в 10:50
В Бурятии «Приус» слетел в обрыв
В аварии пострадал пассажир иномарки
Текст: Андрей Константинов
Дорожное происшествие случилось в субботу утром в селе Гремячинск. Там 40-летний водитель «Тойоты Приус», ехавший по ул. Производственная, не справился с управлением и слетел с дороги в обрыв.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы получил 42-летний пассажир иномарки. Мужчину госпитализировали.
ТегиДТП