Происшествия 25.08.2025 в 11:11

«Он не представляет, как выживать на улице»

Новосибирец ищет пса, пропавшего после ДТП на трассе
Текст: КП-Новосибирск
«Он не представляет, как выживать на улице»
Фото: предоставлено Евгением﻿
Новосибирец Евгений больше месяца разыскивает своего 10-летнего пойнтера Барни: он пропал 12 июля после аварии на трассе в Кемеровской области. Несмотря на поиски в нескольких регионах Сибири, отыскать пса не удалось: об этом КП-Новосибирск рассказал хозяин собаки.

Пойнтер Барни родился в марте 2015 года, и больше 10 лет жил в семье Евгения.

— Когда я его забрал, ему был всего месяц. Он был таким крошечным, что умещался у меня на ладошке, — рассказал КП-Новосибирск Евгений, владелец пса.

Изначально хозяин думал, что приобрел русского спаниеля, но судьба преподнесла сюрприз.

— Мы случайно познакомились с бывшей заводчицей пойнтеров 80-х годов. Взглянув на Барни, она воскликнула: «Какой еще русский спаниель! Это же элитный пойнтер!» По ее словам, собак с таким окрасом всего 5-6 на всю Россию, — говорит владелец.

У Барни действительно необычная внешность: белые отметины вокруг носа, на нижней челюсти, животе и лапах.

— Заводчица тогда предупредила: «Береги свою собаку как зеницу ока». И вот десять с половиной лет я с него глаз не спускал, — сетует мужчина.

Характер у пса тоже необычный: он совершенно не боится высоты — этому его научил домашний кот. А еще он ловко хватает мячик лапой.

12 июля Евгений вместе с Барни отправился в отпуск. Путь друзей лежал в Читу. В Кемеровской области мужчина на трассе наехал на камень. Машина вылетела с дороги и врезалась в ограждение.

— Когда меня увозили на скорой, я сказал ему: «Беги, Барни, может, я тебя когда-нибудь найду». Он убежал и даже не оглянулся, — вспоминает Евгений.

После аварии мужчина лишился не только собаки, но и всех документов. Также пришли в негодность два телефона со всеми фотографиями и контактами. Две недели Евгений провел в больнице, после написал отказ от госпитализации и бросился на поиски своего питомца.

Едва выписавшись из больницы, Евгений развернул поисковую операцию.

— Мы обследовали каждый уголок Кемеровской области. Мне помогают друзья-собачники, волонтеры. Мы обзвонили все приюты, изучили объявления о найденных животных, опросили местных жителей — буквально прочесали весь регион, — рассказал хозяин Барни.

Когда поиски в Кемеровской области не дали результатов, Евгений расширил географию: информацию о пропаже распространили в Томской области, Красноярском крае, Бурятии, Омской области и Новосибирске. Но пока безрезультатно.

— Никто не видел Барни ни возле трассы, ни в лесу. Мы предполагаем, что его, возможно, кто-то подобрал и увез, — говорит новосибирец.

Для хозяина особенно тревожно то, что пес совершенно не приспособлен к жизни вне дома.

— Барни — комнатная собака, он не представляет, как выживать на улице. Он никогда от меня не отходил далеко. Его дрессировал профессиональный кинолог из МЧС, — рассказал владелец.

Поиски продолжаются: Евгений не теряет надежды и продолжает распространять информацию о Барни, веря, что кто-то все-таки приютил его пса.
«Он не представляет, как выживать на улице»
