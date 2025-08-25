Происшествия 25.08.2025 в 12:55
В Бурятии лопнувшее колесо стало причиной еще одного ДТП
Из-за него «Нива» врезалась в «Лексус»
Текст: Андрей Константинов
Еще одно дорожное происшествие случилось в Бурятии из-за лопнувшего у автомобиля колеса. Оно произошло на федеральной трассе «Байкал» в районе села Береговая вблизи кафе Ольхон.
«У «Нивы», ехавшей в сторону Улан-Удэ, лопнуло переднее правое колесо. Автомобиль развернуло, и он столкнулся с ехавшим за ним «Лексусом». В результате ДТП обе машины съехали в кювет», - сообщили в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7».
В результате аварии пострадал пассажир «Нивы». Его отправили в больницу на осмотр.
Напомним, вчера вечером лопнувшее колесо стало причиной ДТП в Иволгинском районе Бурятии. Там на 47-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта слетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Королла».В результате аварии травмы получили 59-летняя женщина-водитель и ее 62-летняя пассажирка. Их госпитализировали в больницу.
