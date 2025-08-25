Происшествия 25.08.2025 в 17:08

Металлический киоск убил жительницу Бурятии

Женщина прикоснулась к строению и получила смертельный удар током
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии правоохранители проводят проверку по факту смерти женщины, тело которой обнаружили 22 августа на одной из улиц в селе Нижняя Иволга возле металлического киоска. Как выяснилось, она погибла от удара электрическим током. 

Следователи установили, что металлический киоск для торговли во дворе своего дома поставила местная жительница в начале 2025 года. При этом фасад павильона выступал на улицу. По совету знакомых женщина наняла электрика, который провел в строение электричество, допустив ряд нарушений. 

Однако торговля не заладилась, и сельчанка стала использовать киоск в качестве хозпостройки, но отключать от электричества его не стала. В какой-то момент из-за неисправности проводки электрический ток стал попадать на металлические конструкции строения. 

Утром 22 августа соседка женщины, прогуливаясь по улице, прикоснулась руками к киоску, получила удар током и погибла на месте.

«В настоящее время по данному факту проводятся проверка, направленная на установление полной картины происшествия. Решается вопрос о назначении электротехнического исследования», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.

несчастный случай

25.08.2025 в 17:08
