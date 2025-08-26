Происшествия 26.08.2025 в 09:40
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
Работы огнеборцев осложняет глубокий слой торфа
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружен один лесной пожар. Причина его возникновения – неосторожное обращение с огнём.
- 25 августа на номер «112» поступило сообщение о возгорании леса вблизи посёлка Заречный города Северо-Байкальск. Информация была передана в лесничество и Нижне-Ангарское авиаотделение. На тушении работают семь сотрудников авиалесоохраны и две единицы спецтехники. Пожар локализован на малой площади. Прогноз ликвидации очага возгорания - первые сутки после обнаружения. Тушение осложняет глубокий слой торфа, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Фото: РАЛХ
