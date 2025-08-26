Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии

За прошедшие сутки в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружен один лесной пожар. Причина его возникновения – неосторожное обращение с огнём.

- 25 августа на номер «112» поступило сообщение о возгорании леса вблизи посёлка Заречный города Северо-Байкальск. Информация была передана в лесничество и Нижне-Ангарское авиаотделение. На тушении работают семь сотрудников авиалесоохраны и две единицы спецтехники. Пожар локализован на малой площади. Прогноз ликвидации очага возгорания - первые сутки после обнаружения. Тушение осложняет глубокий слой торфа, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ