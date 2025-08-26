Происшествия 26.08.2025 в 09:54
Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
До этого тот лежал на земле без сознания
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии утихомирили очередного хулигана, напавшего на медицинского работника. Они прибыли на место происшествия после срабатывания тревожной кнопки в карете «скорой».
Выяснилось, что медики приехали по вызову в один из жилых домов по улице Бабушкина, там без сознания лежал на земле мужчина. Работники «скорой» попытались его осмотреть, но он очнулся, стал агрессивно себя вести и ударил женщину-медика.
Мужчина, 48-летний улан-удэнец, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он имеет судимость и ведет асоциальный образ жизни.
«Задержанного хулигана доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен административный протокол за побои», - отметили в Росгвардии по Бурятии.
