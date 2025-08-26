Происшествия 26.08.2025 в 09:54

Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»

До этого тот лежал на земле без сознания
A- A+
Текст: Карина Перова
Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии утихомирили очередного хулигана, напавшего на медицинского работника. Они прибыли на место происшествия после срабатывания тревожной кнопки в карете «скорой».

Выяснилось, что медики приехали по вызову в один из жилых домов по улице Бабушкина, там без сознания лежал на земле мужчина. Работники «скорой» попытались его осмотреть, но он очнулся, стал агрессивно себя вести и ударил женщину-медика.

Мужчина, 48-летний улан-удэнец, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он имеет судимость и ведет асоциальный образ жизни.

«Задержанного хулигана доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен административный протокол за побои», - отметили в Росгвардии по Бурятии.
Теги
Росгвардия хулиган задержание

Все новости

Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
26.08.2025 в 09:54
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
26.08.2025 в 09:40
Житель Улан-Удэ распространял «синтетику» в трех регионах
26.08.2025 в 09:35
В Бурятии мошенники обманули 88-летнего дедушку
26.08.2025 в 09:19
В Бурятии выявили случаи «Стратуса»
26.08.2025 в 09:07
Новый ГОСТ для школьной формы
26.08.2025 в 09:00
Центр Улан-Удэ затопило даже в отсутствие дождей
26.08.2025 в 08:51
В Бурятии спасенный комбинат губит рабочих
26.08.2025 в 06:00
В Бурятии восстанавливают леса после пожаров
25.08.2025 в 17:36
В Улан-Удэ проведут чемпионат по финансовой грамотности
25.08.2025 в 17:20
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
Работы огнеборцев осложняет глубокий слой торфа
26.08.2025 в 09:40
Центр Улан-Удэ затопило даже в отсутствие дождей
Причиной потопа стала лопнувшая водопроводная труба на Мемориале Победы
26.08.2025 в 08:51
Металлический киоск убил жительницу Бурятии
Женщина прикоснулась к строению и получила смертельный удар током
25.08.2025 в 17:08
Жительницу Бурятии отправили в колонию за гибель 20-летнего парня
Пьяная женщина на авто насмерть сбила пешехода, а после скрылась
25.08.2025 в 15:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru