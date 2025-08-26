Происшествия 26.08.2025 в 10:39

Пьяный вахтовик устроил дебош на иркутском рейсе

35-летний житель села Баяндай слишком много выпил «для храбрости»
A- A+
Текст: Иван Иванов
Пьяный вахтовик устроил дебош на иркутском рейсе

В аэропорту Иркутска к авиалайнеру, прилетевшему из Бодайбо, вызвали наряд полиции. Причиной стал пассажир, который нарушал общественный порядок. Пьяный 35-летний житель села Баяндай нецензурно выражался в адрес других пассажиров, а на замечания бортпроводников не реагировал, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Установлено, что задержанного уже привлекали к ответственности за подобные правонарушения и был неоднократно судим.

Как отмечают психологи, в Сибири с наступлением дождливой погоды начинается сезон обострения психических заболеваний.  И все больше граждан начинает испытывать тревогу. В самолёте, в связи с замкнутым пространством и нехваткой кислорода, нередко возникают обострения заболеваний, усугубляемые выпитым алкоголем. Психологи не рекомендуют употреблять спиртное перед полетами, поскольку это не облегчает, а наоборот - ухудшает ситуацию, провоцируя психически неустойчивых граждан к неадекватному поведению на борту. Что грозит административным, а нередко и уголовным наказанием.

Фото: loon.site

Все новости

На севере Бурятии строят многопрофильную поликлинику
26.08.2025 в 11:12
Бурятскую кухню признали лучшей на фестивале «Вкус дружбы»
26.08.2025 в 11:01
В Бурятии хотят ввести возрастное ограничение на продажу бензина
26.08.2025 в 10:55
Забайкальский застройщик привёз из Армении 12-тонную статую
26.08.2025 в 10:46
Пьяный вахтовик устроил дебош на иркутском рейсе
26.08.2025 в 10:39
В Бурятии проверят системы оповещения населения
26.08.2025 в 10:23
В Улан-Удэ сделают третью полосу на улице Ербанова
26.08.2025 в 10:22
Республиканский бизнес-инкубатор в Улан-Удэ преобразуют
26.08.2025 в 10:18
Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
26.08.2025 в 09:54
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
26.08.2025 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
До этого тот лежал на земле без сознания
26.08.2025 в 09:54
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
Работы огнеборцев осложняет глубокий слой торфа
26.08.2025 в 09:40
Центр Улан-Удэ затопило даже в отсутствие дождей
Причиной потопа стала лопнувшая водопроводная труба на Мемориале Победы
26.08.2025 в 08:51
Металлический киоск убил жительницу Бурятии
Женщина прикоснулась к строению и получила смертельный удар током
25.08.2025 в 17:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru