Пьяный вахтовик устроил дебош на иркутском рейсе

В аэропорту Иркутска к авиалайнеру, прилетевшему из Бодайбо, вызвали наряд полиции. Причиной стал пассажир, который нарушал общественный порядок. Пьяный 35-летний житель села Баяндай нецензурно выражался в адрес других пассажиров, а на замечания бортпроводников не реагировал, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Установлено, что задержанного уже привлекали к ответственности за подобные правонарушения и был неоднократно судим.

Как отмечают психологи, в Сибири с наступлением дождливой погоды начинается сезон обострения психических заболеваний. И все больше граждан начинает испытывать тревогу. В самолёте, в связи с замкнутым пространством и нехваткой кислорода, нередко возникают обострения заболеваний, усугубляемые выпитым алкоголем. Психологи не рекомендуют употреблять спиртное перед полетами, поскольку это не облегчает, а наоборот - ухудшает ситуацию, провоцируя психически неустойчивых граждан к неадекватному поведению на борту. Что грозит административным, а нередко и уголовным наказанием.

Фото: loon.site