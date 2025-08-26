Житель Бурятии влип на крупный штраф из-за иностранцев

В Бурятии оштрафовали жителя села Жемчуг Тункинского района. Как сообщили в Верховном суде Бурятии, мужчина фиктивно зарегистрировал у себя в доме двух граждан Узбекистана - мать с ребенком. На нарушение закона сельчанин пошел по просьбе своего знакомого, видимо, не ожидая, что это грозит большими неприятностями. Выявив данный факт, правоохранители возбудили на мужчину уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».Рассмотрев материалы дела, районный суд признал сельчанина виновным и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Мужчина с таким решением не согласился и обжаловал его, указав на малозначительность своего проступка.Однако апелляционная инстанция посчитала назначенное наказание справедливым и оставила приговор в силе. Отметим, что сельчанин еще легко отделался. Ведь штраф по данной статье может достигать 500 тысяч рублей, а самое максимальное наказание предусматривает 5 лет лишения свободы.