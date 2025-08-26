В поселке Бурятии прикрыли за антисанитарию киоск с шаурмой

В поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии временно прикрыли павильон «Шаурма сити» (на проспекте 70 лет Октября). Сотрудники Роспотребнадзора выявили в заведении массу грубых нарушений санитарного законодательства.Так, прием продуктов и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки и документов, подтверждающих качество, безопасность и прослеживаемость продукции; производство шло без технологической документации; не было условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и посетителями; в помещениях не проводились мероприятия по дератизации.Также не была разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП; не использовалось бактерицидное оборудование на участках порционирования блюд; отсутствовали сведения о прохождении медицинского осмотра у работников предприятия; нарушался дезинфекционный режим и др.«В отношении субъекта предпринимательства возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Мухоршибирским районным судом РБ вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности павильона «Шаурма сити» на срок 90 суток», - отметили в Роспотребнадзоре по Бурятии.