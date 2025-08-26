Происшествия 26.08.2025 в 17:18

В поселке Бурятии прикрыли за антисанитарию киоск с шаурмой

Деятельность заведения приостановили на 90 суток
A- A+
Текст: Карина Перова
В поселке Бурятии прикрыли за антисанитарию киоск с шаурмой
Фото: Роспотребнадзор по Бурятии
В поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии временно прикрыли павильон «Шаурма сити» (на проспекте 70 лет Октября). Сотрудники Роспотребнадзора выявили в заведении массу грубых нарушений санитарного законодательства.

Так, прием продуктов и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки и документов, подтверждающих качество, безопасность и прослеживаемость продукции; производство шло без технологической документации; не было условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и посетителями; в помещениях не проводились мероприятия по дератизации.

Также не была разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП; не использовалось бактерицидное оборудование на участках порционирования блюд; отсутствовали сведения о прохождении медицинского осмотра у работников предприятия; нарушался дезинфекционный режим и др.

«В отношении субъекта предпринимательства возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Мухоршибирским районным судом РБ вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности павильона «Шаурма сити» на срок 90 суток», - отметили в Роспотребнадзоре по Бурятии.
Теги
шаурма киоск закрытие Саган-Нур

Все новости

Паракаратисты из Бурятии завоевали три медали чемпионата России
26.08.2025 в 17:35
В поселке Бурятии прикрыли за антисанитарию киоск с шаурмой
26.08.2025 в 17:18
Глава Бурятии открыл школу и зашел в гости к учительнице
26.08.2025 в 16:33
Житель Бурятии влип на крупный штраф из-за иностранцев
26.08.2025 в 16:05
В Улан-Удэ дорожники завершают ремонт на улице Цивилева
26.08.2025 в 15:39
Жители Якутска пристрастились к мухоморам
26.08.2025 в 15:36
В Бурятии подскочило в цене молоко
26.08.2025 в 15:24
В Бурятии бросят силы на сохранение манула
26.08.2025 в 15:10
Жителей Бурятии призывают присоединиться к экодвижению
26.08.2025 в 15:04
Глава Бурятии вновь попробовал себя в качестве лепщика бууз
26.08.2025 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Житель Бурятии влип на крупный штраф из-за иностранцев
Мужчина фиктивно зарегистрировал у себя жительницу Узбекистана с ребенком
26.08.2025 в 16:05
Пьяный вахтовик устроил дебош на иркутском рейсе
35-летний житель села Баяндай слишком много выпил «для храбрости»
26.08.2025 в 10:39
Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
До этого тот лежал на земле без сознания
26.08.2025 в 09:54
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
Работы огнеборцев осложняет глубокий слой торфа
26.08.2025 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru