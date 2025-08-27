Происшествия 27.08.2025 в 09:10

Мошенники обманули 10-летнего мальчика из Улан-Удэ

Ребенка соблазнили выигрышем игровой валюты
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ на этой неделе вновь зафиксирован случай мошенничества, жертвой которого стал ребенок. 10-летний мальчик, увлекшись поиском игровой валюты, перевел аферистам более 76 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, ребенок нашел в одном из мессенджеров канал, специализирующийся на розыгрышах игровой валюты. Управляющий пабликом сообщил мальчику, что тот стал счастливым обладателем десяти тысяч внутриигровых единиц. Для получения выигрыша ребенку предложили предоставить данные банковского счета его родителей. 

Поддавшись на уловку мошенников, мальчик, действуя по их указанию, совершил несколько переводов с карты матери через систему быстрых платежей, пытаясь таким образом «получить» свой приз.

В МВД констатируют, что дети и подростки, как и представители старшего поколения, нередко становятся жертвами аферистов. Так, за 7 месяцев этого года на обман попались 46 школьников и 142 студента. Правда, обманутых пенсионеров гораздо больше – их уже почти триста человек.
мошенничество

27.08.2025 в 09:10
