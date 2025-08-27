Происшествия 27.08.2025 в 10:12

Наркоторговцу из Улан-Удэ в два раза усилили наказание

Вместо 5 ему дали 10 лет колонии
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчину задержали в декабре 2024 года. Правоохранители обнаружили у него 276 грамм наркотического вещества, содержащего в своем составе в том числе и героин. Зелье злоумышленник планировал сбыть бесконтактным способом.

Рассмотрев материалы дела, районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинитель, посчитав наказание слишком мягким, обжаловал его.

Верховный суд Бурятии с доводами прокурора согласился. Приговор наркоторговцу ужесточили сразу вдвое, назначив ему 10 лет лишения свободы.
