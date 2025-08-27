В Бурятии водитель, попав в ДТП, не дожил до приезда скорой помощи

Вчера вечером, 26 августа, в Закаменском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны у. Утата в направлении у. Далахай, не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму и скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщили в ГИБДД республики.

Также вчера инспекторами были задержаны и отстранены от права управления ТС 17 водителей, находившиеся за рулем с признаками алкогольного опьянения. За сутки в Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ