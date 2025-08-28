Происшествия 28.08.2025 в 06:00
Участники смертельного спарринга в Улан-Удэ погибли на СВО
Их начальник, возможно, попал в плен
Текст: Дмитрий Родионов
В Ростове-на-Дону опознали тела двух участников кровавого спарринга в Улан-Удэ — мужчин, ранее работавших в охранной компании. Они были осуждены по громкому делу о «бое без правил» в ЧОП «Дельта», в результате которого погиб 20-летний сотрудник предприятия Родион Николаев.
Как ранее сообщал «Номер один», организатор спаррингов - бывший начальник группы быстрого реагирования охранного предприятия - по совокупности преступлений был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Трое непосредственных участников спарринга получили от 9 лет до 9 лет 5 месяцев колонии строгого режима. Все они уехали в зону СВО после вступления приговора в законную силу.
Напомним, в 2022 году Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Выяснилось, что смертельные травмы парню нанесли партнеры по спаррингу – другие работники охранного предприятия.
Позже следователи установили, что организатором смертельного спарринга был 56-летний начальник группы быстрого реагирования. По его требованию, условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом два соперника были боксерами.
В итоге участников спарринга обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. А их начальника – сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо той же, ч. 4 ст. 111 ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, принуждении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством.
При этом руководство «Дельты» никаких указаний по поводу проведения спаррингов не давало, ни письменных, ни устных. Это была исключительно частная инициатива слишком ретивого сотрудника. По факту, неадекватный начальник ГБР подставил весь коллектив крупного предприятия.
Как выяснилось, начальник ГБР и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщали в Следственном комитете, еще до случая со спаррингом он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов начальник избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.
После утверждения приговора в начале 2025 года осужденные отправились на СВО, чтобы, насколько можно предполагать, выйти пораньше. Вскоре они попали на линию боевого соприкосновения, где исчезли. И лишь недавно, как сообщают информированные источники, двух участников спарринга опознали в морге города Ростова-на-Дону. Что касается экс-начальника ГБР, то его местонахождение пока не известно. По некоторым сведениям, он может быть в плену.
Напомним, ранее в зоне СВО исчезли, а затем в 2024 году были признаны погибшими двое экс-полицейских — Дмитрий Истомин и Евгений Инкин, осужденные за убийство двух девушек в местности Клюквенная падь в 2002 году.
Как ранее сообщал «Номер один», организатор спаррингов - бывший начальник группы быстрого реагирования охранного предприятия - по совокупности преступлений был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Трое непосредственных участников спарринга получили от 9 лет до 9 лет 5 месяцев колонии строгого режима. Все они уехали в зону СВО после вступления приговора в законную силу.
Напомним, в 2022 году Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Выяснилось, что смертельные травмы парню нанесли партнеры по спаррингу – другие работники охранного предприятия.
Позже следователи установили, что организатором смертельного спарринга был 56-летний начальник группы быстрого реагирования. По его требованию, условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом два соперника были боксерами.
В итоге участников спарринга обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. А их начальника – сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо той же, ч. 4 ст. 111 ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, принуждении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством.
При этом руководство «Дельты» никаких указаний по поводу проведения спаррингов не давало, ни письменных, ни устных. Это была исключительно частная инициатива слишком ретивого сотрудника. По факту, неадекватный начальник ГБР подставил весь коллектив крупного предприятия.
Как выяснилось, начальник ГБР и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщали в Следственном комитете, еще до случая со спаррингом он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов начальник избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.
После утверждения приговора в начале 2025 года осужденные отправились на СВО, чтобы, насколько можно предполагать, выйти пораньше. Вскоре они попали на линию боевого соприкосновения, где исчезли. И лишь недавно, как сообщают информированные источники, двух участников спарринга опознали в морге города Ростова-на-Дону. Что касается экс-начальника ГБР, то его местонахождение пока не известно. По некоторым сведениям, он может быть в плену.
Напомним, ранее в зоне СВО исчезли, а затем в 2024 году были признаны погибшими двое экс-полицейских — Дмитрий Истомин и Евгений Инкин, осужденные за убийство двух девушек в местности Клюквенная падь в 2002 году.
Тегиприговор спецоперация чоп