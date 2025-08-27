Происшествия 27.08.2025 в 14:43

«Хозяин все видел и молча ушел»

В Новосибирске собака напала на 54-летнюю женщину
Текст: КП-Новосибирск
«Хозяин все видел и молча ушел»
Фото: КП-Новосибирск
Вечером 24 августа в Новосибирске на 54-летнюю горожанку напала собака.

— Я проводила дочку и внучку и решила сходить в магазин, пока он не закрылся. Пошла по тропинке, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Елена.

На тропинке по пути в магазин Елена встретила мужчину с собакой на поводке.

— Она чуть пониже овчарки, рыжего окраса. Может, боксёр, может ещё какая-то порода - я точно не скажу. Собака не подавала никаких признаков агрессии, не рычала, хозяин за поводок держался. Вдруг собака прикусила меня за руку: я не закричала, не замахала рукой, чтобы не спровоцировать агрессию у животного. Собака, вроде, немного отпустила мою руку, а потом еще раз хватанула.

Пострадавшая попыталась обратиться к мужчине:

— Я только ему сказала: «Если вы знаете, что у вас собака такая, что ж вы её без намордника водите?» Он ни слова не сказал вообще. Взял её и молча отвёл в сторону, хотя все видел.

По словам Елены, рана оказалась поверхностной, но самочувствие резко ухудшилось.

— Я уже не пошла в магазин, а вернулась к подъезду. Иду и чувствую — мне плохо, обморочное состояние. С трудом позвонила дочери, попросила вернуться. Когда приехала дочь, я полчаса сидела на скамейке с нашатырем. Укушенная рука отекла и онемела. В себя пришла, когда мы поехали в больницу.

В больнице женщине оказали помощь и сделали уколы.

Позже знакомая дочери рассказала, что этот мужчина часто заходит в магазин вместе с собакой, которая ведет себя агрессивно.

Женщина уверена, что ей ещё повезло:

— Возможно, мог бы и другой исход быть. Повела бы я себя иначе — и собака иначе. Но ребёнка в любом случае она могла бы напугать, у него бы осталась психологическая травма.
Теги
собака нападение

ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

