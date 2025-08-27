Происшествия 27.08.2025 в 14:43
«Хозяин все видел и молча ушел»
В Новосибирске собака напала на 54-летнюю женщину
Текст: КП-Новосибирск
Вечером 24 августа в Новосибирске на 54-летнюю горожанку напала собака.
— Я проводила дочку и внучку и решила сходить в магазин, пока он не закрылся. Пошла по тропинке, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Елена.
На тропинке по пути в магазин Елена встретила мужчину с собакой на поводке.
— Она чуть пониже овчарки, рыжего окраса. Может, боксёр, может ещё какая-то порода - я точно не скажу. Собака не подавала никаких признаков агрессии, не рычала, хозяин за поводок держался. Вдруг собака прикусила меня за руку: я не закричала, не замахала рукой, чтобы не спровоцировать агрессию у животного. Собака, вроде, немного отпустила мою руку, а потом еще раз хватанула.
Пострадавшая попыталась обратиться к мужчине:
— Я только ему сказала: «Если вы знаете, что у вас собака такая, что ж вы её без намордника водите?» Он ни слова не сказал вообще. Взял её и молча отвёл в сторону, хотя все видел.
По словам Елены, рана оказалась поверхностной, но самочувствие резко ухудшилось.
— Я уже не пошла в магазин, а вернулась к подъезду. Иду и чувствую — мне плохо, обморочное состояние. С трудом позвонила дочери, попросила вернуться. Когда приехала дочь, я полчаса сидела на скамейке с нашатырем. Укушенная рука отекла и онемела. В себя пришла, когда мы поехали в больницу.
В больнице женщине оказали помощь и сделали уколы.
Позже знакомая дочери рассказала, что этот мужчина часто заходит в магазин вместе с собакой, которая ведет себя агрессивно.
Женщина уверена, что ей ещё повезло:
— Возможно, мог бы и другой исход быть. Повела бы я себя иначе — и собака иначе. Но ребёнка в любом случае она могла бы напугать, у него бы осталась психологическая травма.
