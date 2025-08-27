В Бурятии курильщики устроили 40 пожаров

Житель Бурятии покурил и остался без бани. Пожар произошел сегодня утром в поселке Новоселенгинск Селенгинского района на улице Фрунзе

На место выехали огнеборцы 40-й пожарно-спасательной части – было задействовано 4 человека и 2 единицы. Они потушили возгорание на 9 «квадратах».

Обошлось без пострадавших. В результате пожара строение полностью выгорело изнутри, повреждены стены снаружи.

«Предварительная причина загорания – неосторожность при курении. С начала года эта пагубная привычка стала причиной 40 пожаров», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.