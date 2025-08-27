Происшествия 27.08.2025 в 15:33

В Бурятии курильщики устроили 40 пожаров

Так, житель Новоселенгинска остался без бани
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии курильщики устроили 40 пожаров
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Житель Бурятии покурил и остался без бани. Пожар произошел сегодня утром в поселке Новоселенгинск Селенгинского района на улице Фрунзе

На место выехали огнеборцы 40-й пожарно-спасательной части – было задействовано 4 человека и 2 единицы. Они потушили возгорание на 9 «квадратах».

Обошлось без пострадавших. В результате пожара строение полностью выгорело изнутри, повреждены стены снаружи.

«Предварительная причина загорания – неосторожность при курении. С начала года эта пагубная привычка стала причиной 40 пожаров», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
пожар неосторожность при курении МЧС

Все новости

В Улан-Удэ штрафов за непристегнутые ремни теперь будет больше
27.08.2025 в 16:08
Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду
27.08.2025 в 16:06
В Улан-Удэ подросток пытался подкалымить на краденом сыре
27.08.2025 в 15:54
В Улан-Удэ рекламщики уничтожают газоны
27.08.2025 в 15:37
В Бурятии курильщики устроили 40 пожаров
27.08.2025 в 15:33
В Бурятии супруга бойца СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию
27.08.2025 в 15:21
В Монголии обсуждают железнодорожный коридор из России в Китай
27.08.2025 в 15:20
Евгений Кислов: «Апатит абсолютно безвредный»
27.08.2025 в 15:03
В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района
27.08.2025 в 14:46
«Хозяин все видел и молча ушел»
27.08.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
«Хозяин все видел и молча ушел»
В Новосибирске собака напала на 54-летнюю женщину
27.08.2025 в 14:43
В Бурятии водитель, попав в ДТП, не дожил до приезда скорой помощи
Мужчина получил травмы после переворота машины
27.08.2025 в 11:14
Наркоторговцу из Улан-Удэ в два раза усилили наказание
Вместо 5 ему дали 10 лет колонии
27.08.2025 в 10:12
Мошенники обманули 10-летнего мальчика из Улан-Удэ
Ребенка соблазнили выигрышем игровой валюты
27.08.2025 в 09:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru