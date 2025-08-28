Происшествия 28.08.2025 в 09:12
В Бурятии из-за удара молнии возник лесной пожар
Огонь вспыхнул в труднодоступной местности
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Причиной его возникновения стал удар молнии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
«Пожар действует в труднодоступной местности, в зоне авиационного обнаружения, на площади 6 га. Туда по воздуху планируется доставить сотрудников авиалесоохраны», - рассказали в РАЛХе.
