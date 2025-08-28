Происшествия 28.08.2025 в 09:25

В Улан-Удэ восстановили поврежденный в ДТП столб

В него врезался один из попавших в аварию автомобилей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ восстановили поврежденный в ДТП столб
Фото: Горсвет
В Улан-Удэ сотрудники Горсвета оперативно восстановили опору уличного освещения на улице Борсоева, пострадавшую в результате аварии.

ДТП случилось ближе к вечеру 27 августа. Как сообщили аварийные комиссары, в «Хонду», ехавшую по главной дороге по крайней правой полосе, врезался «Лэнд Крузер», который разворачивался сразу в правую крайнюю полосу. В результате столкновения «Хонда» врезалась в столб и перевернулась. 
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии киргизы серьезно влипли из-за кречета
28.08.2025 в 10:52
В районе Бурятии водитель поскользнулся и попал под колеса трактора
28.08.2025 в 10:47
Жительница Бурятии нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов
28.08.2025 в 10:32
В Улан-Удэ установили еще один светофор
28.08.2025 в 10:18
Физика-ядерщика депортировали из Монголии
28.08.2025 в 10:10
Артбригада из Улан-Удэ стала гвардейской
28.08.2025 в 10:01
В центре Улан-Удэ введут одностороннее движение
28.08.2025 в 09:51
Бурятия перестала быть заразной
28.08.2025 в 09:42
На базе отдыха Дзелинда в Бурятии разбушевался ручей
28.08.2025 в 09:27
В Улан-Удэ восстановили поврежденный в ДТП столб
28.08.2025 в 09:25
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Бурятии киргизы серьезно влипли из-за кречета
За перевозку краснокнижной птицы иностранцам грозит немалый срок
28.08.2025 в 10:52
В районе Бурятии водитель поскользнулся и попал под колеса трактора
Мужчина выжил, но получил перелом бедра
28.08.2025 в 10:47
На базе отдыха Дзелинда в Бурятии разбушевался ручей
Мощный поток размыл грунт под одной из беседок
28.08.2025 в 09:27
В Бурятии из-за удара молнии возник лесной пожар
Огонь вспыхнул в труднодоступной местности
28.08.2025 в 09:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru