Происшествия 28.08.2025 в 09:25
В Улан-Удэ восстановили поврежденный в ДТП столб
В него врезался один из попавших в аварию автомобилей
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Горсвета оперативно восстановили опору уличного освещения на улице Борсоева, пострадавшую в результате аварии.
ДТП случилось ближе к вечеру 27 августа. Как сообщили аварийные комиссары, в «Хонду», ехавшую по главной дороге по крайней правой полосе, врезался «Лэнд Крузер», который разворачивался сразу в правую крайнюю полосу. В результате столкновения «Хонда» врезалась в столб и перевернулась.
ДТП случилось ближе к вечеру 27 августа. Как сообщили аварийные комиссары, в «Хонду», ехавшую по главной дороге по крайней правой полосе, врезался «Лэнд Крузер», который разворачивался сразу в правую крайнюю полосу. В результате столкновения «Хонда» врезалась в столб и перевернулась.
ТегиДТП