На базе отдыха Дзелинда в Бурятии разбушевался ручей

В Северо-Байкальском районе Бурятии накануне на базе отдыха Дзелинда, относящейся к ведению Восточно-Сибирской железной дороги, вышел из берегов ручей, который протекает вдоль территории базы.

В результате мощный поток размыл грунт под одной из беседок.

«В настоящее время на базе проводятся плановые ремонтные работы, поэтому отдыхающих на объекте нет. Ситуация находится под контролем. Угрозы жизни и здоровью людей нет», - прокомментировали в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.