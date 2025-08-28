Происшествия 28.08.2025 в 09:27
На базе отдыха Дзелинда в Бурятии разбушевался ручей
Мощный поток размыл грунт под одной из беседок
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии накануне на базе отдыха Дзелинда, относящейся к ведению Восточно-Сибирской железной дороги, вышел из берегов ручей, который протекает вдоль территории базы.
В результате мощный поток размыл грунт под одной из беседок.
«В настоящее время на базе проводятся плановые ремонтные работы, поэтому отдыхающих на объекте нет. Ситуация находится под контролем. Угрозы жизни и здоровью людей нет», - прокомментировали в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.