В районе Бурятии водитель поскользнулся и попал под колеса трактора

Вчера вечером, 27 августа, в Кяхтинском районе Бурятии местный житель попал под колеса трактора. Несчастный случай произошёл в 8 км от села Усть-Киран в местности «Хустуй».

- 57-летний водитель трактора «МТЗ» при запуске двигателя, поскользнулся и попал под колеса движущегося трактора. В результате ДТП мужчина с переломом бедра был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.

В полиции добавили, что вчера на территории республики выявлено около 300 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления 26 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: loon.site