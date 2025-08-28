В Бурятии вышедший из берегов ручей размыл дорогу к источнику

В Северо-Байкальском районе Бурятии вышедший из берегов ручей размыл дорогу – асфальт развалился и рухнул. В связи с этим закрыли проезд на старый источник «Дзелинда».

По словам очевидцев, вода шла прямо по верху, но сейчас ручей успокоился.

«Вода еще идет, но уже упала та мощь. На месте обвала сухо», - прокомментировали жители.

Напомним, также на базе отдыха мощный поток размыл грунт под одной из беседок. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы, отдыхающих там нет.