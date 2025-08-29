Происшествия 29.08.2025 в 08:55
В Бурятии 14-летний мотоциклист врезался в авто во время обгона
ДТП случилось в Селенгинске
Текст: Карина Перова
В поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии накануне в десятом часу вечера произошло ДТП. Аварию устроил 14-летний водитель мотоцикла «Rolliz».
Подросток во время обгона касательно столкнулся с автомобилем «Тоyota Corolla Fielder».
«В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир мотоцикла, они не госпитализированы», - отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ГАИ района.
ТегиСеленгинск ДТП мотоцикл