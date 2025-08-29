В Бурятии 14-летний мотоциклист врезался в авто во время обгона

В поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии накануне в десятом часу вечера произошло ДТП. Аварию устроил 14-летний водитель мотоцикла «Rolliz».

Подросток во время обгона касательно столкнулся с автомобилем «Тоyota Corolla Fielder».

«В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир мотоцикла, они не госпитализированы», - отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ГАИ района.