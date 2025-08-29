В Бурятии вновь выросло число лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два новых лесных пожара в Кяхтинском районе. Причина их возникновения стал переход огня с земель Минобороны, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Также продолжает гореть лес в Северо-Байкальском районе. Общая площадь всех возгораний составляет 16 га.«Пожар в Северо-Байкальском районе не имеет активного горения, действует в труднодоступной, горной местности. Для тушения по воздуху на кромку пожара было доставлено 12 специалистов авиалесоохраны. Прогноз локализации - ближайшие сутки. В Кяхтинском районе прогноз ликвидации очагов возгорания - в течение дня», - рассказали в РАЛХе.Всего в борьбе с огнем сейчас задействованы 28 человек и 5 единиц специализированной техники.