Происшествия 29.08.2025 в 09:07
В Бурятии вновь выросло число лесных пожаров
За сутки возникли два новых очага
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два новых лесных пожара в Кяхтинском районе. Причина их возникновения стал переход огня с земель Минобороны, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Также продолжает гореть лес в Северо-Байкальском районе. Общая площадь всех возгораний составляет 16 га.
«Пожар в Северо-Байкальском районе не имеет активного горения, действует в труднодоступной, горной местности. Для тушения по воздуху на кромку пожара было доставлено 12 специалистов авиалесоохраны. Прогноз локализации - ближайшие сутки. В Кяхтинском районе прогноз ликвидации очагов возгорания - в течение дня», - рассказали в РАЛХе.
Всего в борьбе с огнем сейчас задействованы 28 человек и 5 единиц специализированной техники.
